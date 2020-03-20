بعد قرار تعليق الدراسة.. تفعيل منظومة التعليم عن بعد بالكليات النظرية بجامعة حلوان

قدمت الكليات النظرية بجامعة حلوان مجموعة من خطط التعليم عن بعد والتي من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم وكلياتهم عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





يأتي دعما لمنظومة التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا وفي خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.





وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن تطبيق منظومة التعليم عن بعد يعد الوسيلة التى تسعى الجامعة للاعتماد عليها اعتمادا كاملا وفق خطتها، والبدء في المرحلة الراهنة فى تنفيذ منظومة التعلم عن بعد بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي التي تهدف الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب،لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يخدم الطالب والأستاذ ويختزل الوقت والجهد ويحقق أهدافًا تعليمية وإقتصادية ويضع الجامعة والدولة فى مصاف الدول المتقدمة فى هذا المجال.





وأوضحت الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب أنه تم تشكيل غرفة عمليات للتعليم عن بعد على مستوى الكلية هذا بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتدريب على التقنيات التى يمكن الاستعانة بها في التواصل مع الطلاب، وتقديم شرح للطلاب للدخول على موقع الجامعة للتعليم الإلكترونى، هذا وقد تم تفعيل وإنشاء جروبات على الواتس اب لكل فرقة مع استاذ المادة لعرض Voice Note و ملخصات للمادة وللإجابة عن الأسئلة، مشيرة إلى أنه تم استخدام مركز تطوير تعليم اللغات المجهز والممول من الاتحاد الأوروبى ضمن مشروع اكسيلنج لبث فيديوهات للطلاب بمعرفة الاساتذة وليس على الطلاب سوى تطبيق برنامج متاح على الانترنت VLC player، كما تم عرض عدد من البرمجيات والتطبيقات المجانية المتاحة للمحاضرات التزامنية.





وأشار الدكتور نشأت الوكيل عميد كلية التجارة الي أن الكلية تقدم كافة الدعم لاستكمال العملية التعليمية في مواجهة التحديات والازمات وفي كلية التجارة أصبح هناك تواصل دائم مع الطلاب الكترونيا من خلال عدة بدائل مناسبة لأعداد الطلاب وطبيعة الدراسة للمتابعة بين الطلاب والاساتذة مؤكدا ان طلاب كلية التجارة يمثلون الجزء الأعظم من طلاب الجامعة لذا تعمل الكلية على توفير كافة البدائل لضمان جودة العملية التعليمية للطلاب في كافة الشعب الأساسية والبرامج الجديدة من خلال العديد من الوسائل الإلكترونية التي تضمن للطلاب التحصيل الدراسي في الفترة القادمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في المقام الأول.





وأضاف الدكتور إيهاب حمزة أن الكلية ستقوم بتقديم أى تدريب تحتاجه كليات الجامعة فى استخدام الوسائط التعليمية المختلفة ، كما سيتم نشر محاضرات المواد المختلفة للطلاب على اليوتيوب والوسائط التعليمية ، وإضافة صوت وشرح للمواد التعليمية على عرض power point وعمل جروب على واتس آب للمواد التعليمية ، محاضرات تفاعلية، كما يتم تقديم المقررات الإلكترونية عن طريق مودل وادمودو وهي منصات توفر الاتصال بين السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وأكدت الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق أن الكلية اتخذت خطوات واسعة في هذا الشأن، موضحة أنه بالنسبة لليسانس سواء الشعبة العربي او البرنامج الإنجليزي فإن نحو ٩٠ ٪؜ من الدكاترة أنشأوا صفحات على الفيس بوك وتم تحميل عرض مرئي لمحاضرتهم ويكون العرض المرئي مصحوبًا بشرح صوتي كما قام بعض الاستاذة بعرض محاضرات صوتية وبالنسبة للدراسات العليا تم تحميل جزء من المقررات بذات الطريقة وجاري استكمال باقي المحاضرات وتحميل العروض على موقع الجامعة.





وأشار الدكتور زغلول حسانين عميد كلية الخدمة الاجتماعية إلى أنه يتم العمل على توفير الدعم الفنى لأعضاء هيئة التدريس لتمكينهم من استخدام الموقع الإلكتروني للكلية ومواقع التواصل الاجتماعي في تقديم المحاضرات للطلاب، كما تشمل خطة التعليم عن بعد تقديم المحاضرات إلكترونيًا لطلاب مرحلة البكالوريوس وكذلك مرحلة الدراسات العليا في تلك الفترة.



