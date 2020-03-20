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أخبار العالم

ماليزيا تسجل 130 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:24 م
ماليزيا تسجل 130
ماليزيا تسجل 130 حالة إصابة جديدة بـ كورونا
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القسم الخارجي
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا بعد تسجيل 130 حالة جديدة.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في ماليزيا إلى 1030.

وكانت الحكومة الماليزية، أعلنت أنها ستنشر قوات من الجيش اعتبارا من يوم الأحد، لمساعدة الشرطة في تطبيق القيود على الحركة، والرامية لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

ويأتي إعلان اليوم الجمعة، بعد قيود على السفر والأعمال هذا الأسبوع مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 900 مصاب ووفاة اثنين.

وكانت غالبية حالات الإصابة مرتبطة بتجمع ضم 16 ألف مسلم في أواخر الشهر الماضي.
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