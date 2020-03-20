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ديني

وزير الأوقاف: من أسباب رفع البلاء طاعة ولي الأمر وتنفيذ توجيهات المختصين

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:21 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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محمد شحتة
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن رفع البلاء عن الناس له أسباب ظاهرة يعلمها الناس وأسباب باطنة يعلمها أهل الإخلاص والإيمان لأن الله يقول لنبيه "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا".

وأضاف وزير الأوقاف في خطبة الجمعة بمسجد ماسبيرو، بعنوان الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء"، أن الأسباب الظاهرة لرفع البلاء، تكمن في الأخذ بالأسباب ومنها طاعة ولي الأمر في إدارة الأزمة أو الكارثة التي تحل بالبلاد.

وأشار إلى أن الإلتزام بتوجيهات الجهات الرسمية في البلاد وبخاصة الطبية وما يصدر عنها من تعليمات هو واجب شرعي ووطني وإنساني.

وأوضح، أن الإنسان إذا أصابه مرض فهو من نفسه يتوجه فورا للجهات المختصة وهى المستشفى، فهو من نفسه مقتنع أن يأخذ بتوجيهات الجهات الرسمية وعليها أن يفعل ذلك وقت المرض ووقت الصحة، فالوقاية خير من العلاج.
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