حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا.. نقابة الممثلين ترد

قال الدكتور أشرف زكى ، نقيب الممثلين ، إنه تم الإتفاق مع صناع الدراما والمنتجين على بعض النقاط على أن يتم تأخير تصوير المشاهد التى تتضمن تجمعات كبيرة .









وأشار نقيب الممثلين ، إلى أنه تم اتخاذ قرارات مع صناع دراما رمضان بالبعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة .. .

ولفت الدكتور أشرف زكى ، إلى أنه تم اصدار تعليمات من النقابة بتعقيم العاملين وأماكن التصوير ، مؤكدا أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أى قرار بإيقاف دراما رمضان .





وأكد أ ن صناع دراما رمضان يعرضون حياتهم للخطر بهدف اسعاد الناس خاصة فى ظل الاجراءات الإحترازية للحكومة المصرية الخاصة بالإلتزام بالمنازل تجنبأ لفيروس كورونا ولكن هدفنا الوحيد من ذلك رسم البهجة على وجوه المشاهدين بدراما رمضان .



