AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا.. نقابة الممثلين ترد

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
الدكتور أشرف زكى
الدكتور أشرف زكى ، نقيب الممثلين
Advertisements
شيرين عادل
قال الدكتور أشرف زكى ، نقيب الممثلين ،  إنه تم الإتفاق  مع صناع الدراما والمنتجين على بعض النقاط على أن يتم تأخير تصوير المشاهد التى تتضمن تجمعات كبيرة . 

وكشف  نقيب الممثلين ،  خلال مداخلة هاتفية   ببرنامج أسرار النجوم مع الإعلامية انجى على  والمذاع عبر اذاعة نجوم اف ام أمس الخميس ، عن تباحثه  مع صناع الدراما  وإبلاغهم بسريان العمل بدراما رمضان  دون توقف  ، مؤكدا أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أى قرار بإيقاف دراما رمضان .    

وأشار  نقيب الممثلين ، إلى أنه تم اتخاذ قرارات مع صناع دراما رمضان بالبعد الكامل عن السفر أو تصوير مشاهد فى أماكن نائية وبعيدة  ..  . 
ولفت  الدكتور أشرف زكى ، إلى أنه تم اصدار تعليمات من النقابة بتعقيم العاملين وأماكن التصوير ، مؤكدا أنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أى قرار بإيقاف دراما رمضان . 

وأكد أن صناع دراما رمضان يعرضون حياتهم للخطر بهدف اسعاد الناس خاصة فى ظل الاجراءات الإحترازية للحكومة المصرية الخاصة بالإلتزام بالمنازل تجنبأ لفيروس كورونا ولكن هدفنا الوحيد من ذلك رسم البهجة على وجوه المشاهدين بدراما رمضان .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالف قرارات النقابة.. "الممثلين" توقف علاء زينهم وتحيله للتحقيق غدا

علاء زينهم يرد على نقابة الممثلين : قرار إيقافي متسرع.. وهناك سوء فهم

التفاصيل الكاملة لأزمة نقابة الممثلين مع علاء زينهم.. أشرف زكي: خالف القوانين.. والتحقيق معه غدا.. والفنان: سوء تفاهم.. وقرار النقابة متسرع

هل سيتوقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا؟.. أشرف زكي يجيب

أخبار الفن| نجيب ساويرس يصدم محمد رمضان .. حقيقة توقف تصوير مسلسلات رمضان بسبب كورونا

نقيب المهن التمثيلية: قرار تأجيل تصوير مسلسلات رمضان وارد.. فيديو

ترشيحاتنا

انتبه.. هذه المطهرات لا تصلح للتعقيم

لحظات توقف القلب.. فتاة تسقط من الدور الـ 14 ورجل يلتقطها.. فيديو

بعد فيديوهات كورونا ..ماذا يحدث داخل مستشفى دمياط العام ؟

كنوبة قلبية أو أشد.. مصاب بفيروس كورونا يشرح الأعراض

الفلاحين توضح حقيقة اقتراب الجراد الأسود من الحدود المصرية

صلاة الجمعة .. وزير الأوقاف يبكي داعيا برفع الوباء عن البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

هل ارتداء القفازات يحمى من الإصابة بفيروس كورونا؟