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أخبار البلد

تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بالبحر الأحمر

الجمعة 20/مارس/2020 - 03:56 م
فنادق البحر الاحمر
فنادق البحر الاحمر
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محمد الاسكندراني
قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بالبحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي في الغردقة، مشيرا إلى أن عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادي الفنادق وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة الي اجراء الاختبارات الخاصة بال swab tests بمناطق انتقائية في الفنادق.
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