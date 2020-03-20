AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:01 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
Advertisements
قسم الاقتصاد
أعلن البنك الأهلي المصري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، عن قدرة المواطنين على شراء الشهادة البلاتينية الجديدة بعائد ١٥٪؜ من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز اتصالات البنك.
 
      
وقال البنك في منشوره: نود التأكيد لعملائنا علي انه في حاله توجههم لشراء الشهادة البلاتينيه الجديدة بسعر العائد 15% سنويا من مقار فروعنا المختلفه فان نسبه العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز ٥٠٪؜ من سعه المقاعد بكل فرع، كما نؤكد علي اتاحه شراء الشهاده من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز الاتصال الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.

ويمكن للعملاء اصدار تعليماتهم هاتفيا لمسئولي الحسابات بالفروع لشراء الشهادات وهم بالمنزل وهي الاجراءات الوقائيه التي نحرص علي اتباعها لسلامه عملائنا وكذا حفاظا علي صحه العاملين بالبنك وتماشيا مع توجه الدوله نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الاماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا علي الصحه العامه لكافه المواطنين
     
ونؤكد مجددا علي ان تلك الشهاده لن يقتصر إتاحتها علي فترة زمنيه قصيرة وانما سنستمر في اتاحتها لمده طويله، وندعو عملائنا لاستخدام كافه التطبيقات الالكترونيه التي نحرص علي توفيرها وتحديثها بشكل مستمر في شراء مختلف الشهادات والاوعيه الادخاريه حفاظا علي الصحة العامة لاهل مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية

التفاصيل الكاملة لأحدث خدمة الموبايل بانكنج بمصر .. خدمات

مصرفيون: إجراءات خفض البنك المركزي أسعار الفائدة استثنائية.. والقرار داعم قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبورصة

التفاصيل الكاملة لشهادة البنك الأهلي الجديدة المتوقع طرحها الأحد المقبل

بنك مصر يصدر شهادة إدخارية بعائد 15%

ترشيحاتنا

البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد 15%.. اِعرف 5 طرق للشراء

نجم تشيلسي يصدم محمد صلاح بسبب دي بروين.. تفاصيل

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

مشهد محزن | شاحنات تنقل جثث ضحايا كورونا في بيرجامو الإيطالية

صلاة الجمعة .. وزير الأوقاف يبكي داعيا برفع الوباء عن البلاد

عانق نصف أعضاء الكونجرس.. اعترافات مثيرة لنائب برازيلى أصيب بـ كورونا .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات من الإعلان عنها.. أستون مارتن الخارقة تخرج إلى الطرقات العامة.. صور

حقيقة قتل كورونا بالأعشاب

للوقاية من كورونا.. جمال شعبان يقدم 7 نصائح لزيادة مناعة الجسم