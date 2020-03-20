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محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:05 م
ضبط مصنع غير مرخص
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله 516 عبوة جيل مطهر و 200 لتر مواد خام من نفس ذات المطهر و 2000 عبوة فارغة معدة للتعبئة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة لتشديد الرقابة وفرض سيادة القانون.

وأسفرت الحملات المشتركة بين مباحث التموين وحماية المستهلك والتفتيش الصيدلي بكفر الشيخ، عن ضبط 288 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية لبيعها بأزيد من الأسعار المدونة عليها، وضبط 516 عبوة كحول داخل أحد محلات المستلزمات الطبية امتنع صاحبها عن بيعها.

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ورصدت الحملة العديد من المخالفات، خلال مرورها على الصيدليات، من بينها " ضبط 86 ألفًا و450 كبسولة فارغة و680 معبأة بمادة تعذر التعرف على ماهيتها ومجهولة المصدر داخل صيدلية، وضبط 3 برطمانات جيل مطهر مجهول المصدر وبدون بيانات داخل صيدلية، ضبط عبوتي أدوية منتهية الصلاحية، وعبوة واحدة محظور تداولها داخل صيدلية.
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور
ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة المنظفات في كفر الشيخ.. صور
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