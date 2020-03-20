أحمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بإلغاء مسابقات الناشئين والشباب والبراعم

قال مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" إذا كان التأني في عدم إلغاء مسابقة الدوري العام بأقسامه الأول و الثاني و الثالث و الرابع منطقيًا لوجود حقوق و رعاة وارتباطات دولية و صعود و هبوط و دخل أوحد لبعض اللاعبين و العاملين خاصة في الدرجات الأدنى فأتصور ان اعلان إلغاء مسابقات الشباب و الناشئين و البراعم ضروري و لا داعي لتأجيله دقيقة واحدة"







