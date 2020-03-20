أحمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بإلغاء مسابقات الناشئين والشباب والبراعم

طالب المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق المسؤولين فى اللجنة الخماسية المؤقتة للحبلاية بمواجهة فيروس كورونا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن عن تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.
قال مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إذا كان التأني في عدم إلغاء مسابقة الدوري العام بأقسامه الأول و الثاني و الثالث و الرابع منطقيًا لوجود حقوق و رعاة وارتباطات دولية و صعود و هبوط و دخل أوحد لبعض اللاعبين و العاملين خاصة في الدرجات الأدنى فأتصور ان اعلان إلغاء مسابقات الشباب و الناشئين و البراعم ضروري و لا داعي لتأجيله دقيقة واحدة"
يذكر أن الاتحاد الأوروبي ونظير الافريقي لكرة القدم والعديد من الاتحادات الأهلية أعلنت عن تأجيل الدوريات المحلية والقارية حتى شهر أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.