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منوعات

لوجو جديد.. شاهد كيف تضامن «ماكدونالدز وأولمبياد طوكيو» ضد كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:52 م
ماكدونالز
ماكدونالز
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صدى البلد
في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم ، ظهرت العديد من الإجراءات والمبادرات للتضامن مع أساليب وطرق مواجهة عدوى فيروس كورونا الجائح في العالم ، والتي أعلنتها الصحة العالمية.

أبرز تلك الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا البعد بين الأشخاص أثناء اللقاء والحديث مسافة متر على الأقل ، وهو ما جسده أحد أشهر المطاعم في العالم بفرعه في البرازيل.

مطعم الوجبات السريعة «ماكدونالدز» قرر استغلال شعاره الأكثر تداولا حول العالم من بين شعارات محلات الأطعمة ، للتذكير والتوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

المطعم أقدم على فصل اللوجو الذي يتجسد في حرف الـ«M» إلى قطعتين متباعدتين في صورة تشر إلى أهمية التباعد بين الأشخاص في مواجهة فيروس كورونا الجائح.

لم يكن المطعم فحسب فقامت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بتغيير شعارها أيضا المكون من 5 دوائر متلاصقة إلي شعار آخر يتضمن نفس الدوائر ولكن بشكل متباعد، وعلقت: "مسافة الأمان".

ووصل عدد مصابي كورونا حول العالم بحسب إحصائيات الصحة العالمية إلى 256,223 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين لـ  89,918 والوفيات 10,496.



لوجو جديد.. شاهد كيف تضامن «ماكدونالدز وأولمبياد طوكيو» ضد كورونا
لوجو جديد.. شاهد كيف تضامن «ماكدونالدز وأولمبياد طوكيو» ضد كورونا
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