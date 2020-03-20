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محافظات

"لن نترك مستغلا".. شعار حماية المستهلك بالقليوبية ..استقبال 16 شكوى من المواطنين حول الأسعار

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:22 م
استقبال 16 شكوى من
استقبال 16 شكوى من المواطنين حول الأسعار
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إبراهيم الهوارى

أعلن اللواء سيد عثمان رئيس جهاز المستهلك بالقليوبية، أن الجهاز استقبل خلال الفترة الماضية 11 شكوى من المواطنين منها 7 شكاوى من استغلال أصحاب الصيدليات الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد برفع أسعار الكمامات الطبية والكحول والمطهرات.


كما استقبل الجهاز 5 شكاوى من الأسواق وارتفاع أسعار السلع الغذائية وخاصة السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا.


وأشار عثمان إلى أن الجهاز أطلق حملة لن نترك مستغلا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء بشن حملات على الأسواق والصيدليات وتفعيل الشكوى من خلال الخط الساخن لضبط كل مخالف ومستغل للوضع الحالي، حيث رفع جهاز حماية المستهلك بالقليوبية شعار "التصدي بكل قوة لكل مخالف وعدم التهاون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية".


وأكد رئيس جهاز المستهلك أن الجهاز مستمر في إقامة المتابعة والحملات اليومية على الأسواق والصيدليات للتصدي للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وكذلك استقبال كافة الشكاوي على الخط الساخن (19587).


يذكر أن عددا من أهالى القليوبية قد اشتكوا من استغلال بعض التجار أزمة فيروس كورونا المستجد، وقاموا برفع أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة فى الأسواق.

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