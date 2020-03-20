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أخبار العالم

العفو الدولية: العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:15 م
العفو الدولية: العمال
العفو الدولية: العمال في قطر أقل قدرة على حماية أنفسهم
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قسم الخارجي
أكدت منظمة العفو الدولية إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وسائل إعلامية عن المنظمة قولها إن أماكن العمال في قطر مكتظة، ولا تتمتع بخدمات المياه والصرف الصحى.

وأكدت العفو الدولية أن العمال في قطر أفل قدرة على حماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وطالبت المنظمة قطر بعدم التمييز في الرعاية الصحية للمصابين بكورونا.

ووفق آخر إحصائية، أعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الخميس، ارتفاع عدد المصابين بـفيروس كورونا إلى 460 بعد تسجيل 8 إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المتعافين في قطر بلغ 10 أشخاص، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة 8، مشيرة  إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في قطر بلغ 460 إصابة، وبلغ إجمالي عدد الذين تم فحصهم 9460 شخصا.
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