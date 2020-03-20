حفيدة محمد الموجي تحكي كواليس غنائها في ذا فويس كيدز .. فيديو

قالت فرج حفيدة الملحن الراحل محمد الموجي، إنها بدأت بالغناء في سن مبكرة في سن السابعة، مشيرة إلى أن والديها كانا يصورانها وهي صغيرة وتؤدي اغاني الكبار.





وأشارت فرح خلال لقائها ببرنامج «فنجان قهوة»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي أحمد مجدي، أن عائلتها كلها فنية حيث يعمل أبوها في مجال التلحين علاوة على أن والدتها درست الموسيقى، وقدمت أولى حفلاتها بالصدفة.





وأوضحت فرح، أنها شاركت في أول موسم لبرنامج ذا فويس كيدز، وقدم لها أحد أقاربها وتم قبولها عقب ارسال فيديو به مقطع غنائي.





وتابعت فرح، أن خوضها تجربة ذا فويس كيدز كانت مفيدة جدا، لتعليمها كيفية الوقوف على المسرح والتعامل مع الجمهور .