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وزير الصحة الأسبق يكشف عن أنسب دواء للوقاية من كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:28 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، عن الأدوية المناسبة خلال الفترة الحالية والتي من دورها معالجة العرض دون تنشيط الفيروس، مؤكدا أنسب دوا خلال الفترة الحالية هو دواء الباراسيتامول وهو يستخدم في تسكين الآلام وتخفيض درجة الحرارة.

وتابع تاج الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بى سي مصر"،: "أحيانا المريض يستخدم أدوية بطريقة غير صحيحة وهو الأمر الذى يجعله أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية للدواء".

وعن بعض الأخبار المتداولة بشأن اكتشاف عقار جديد لفيروس كورونا، قال وزير الصحة الأسبق: "أى عقار جديد يمر بمراحل تجارب كثيرة  حتى يكتمل ملف الدواء بالكامل ومعرفة آثاره، ولو أن هناك أدوية أخرى جربت ضد فيروس كورونا فمن الممكن أن تكون موجودة لكن كلها احتمالات، لكن عندما يصل الدواء لـ مرحلة الاستخدام المباشر لا بد أن يعلن عنه بطريقة علمية.

وأكد وزير  تاج الدين، أن مرض كورونا الفيروسي تنفسي ينتقل عن طريق الرزاز والسعال والكحة، وفى حالة ملامس الأسطح أو الزجاج تتم العدوي، مناشدا المواطنين بضرورة الجلوس في المنزل لضمان فرص أكثر في الوقاية.
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