بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات .. تعرف علي موعد امتحانات جامعة عين شمس

بعد تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الأكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر كان لا بد من استطلاع رأي عمداء كليات جامعة عين شمس وذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة ل فيروس كورونا المستجد.





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قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إن الامتحانات في موعدها المحدد ولا يوجد تأجيل للامتحانات ونحن في انتظار قرار مجلس الأعلى للجامعات منوها أن الكلية تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا حافظا علي الطلاب أما عن اقتراح الامتحانات عن بعد نتملك بعض الحلول لهذه الأزمة واثقا في قرارات الحكومة وقادتها.





وأضاف رجاء خلال تصريحاته ل صدي البلد أن منذ قرار رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة كانت الجامعة وضعت من خلال إجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب بعضهم بعضا إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس لايمكن لأحد قول إلغاء الامتحانات خلال هذه الفترة منوها أن القرار في يد المجلس الأعلي للجماعات من خلال خبراتهم والتقارير التي تأتيهم من وزارة الصحة وبناء عليه بيتم اخذ القرار.





حيث أشار الدكتور ضياء خليل عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس أن الجامعة تقوم بكل الإجراءات التي تصب في مصلحة الطالب ولكن قرار الإلغاء ليس قرار صحيحا ولا بد من اتخاذه بحكمة منوها أن الدولة المصرية تقوم بكل إجراءاتها الاحترازية ضد فيروس كورونا حافظا علي شعبها.





وأضاف خليل أن فكرة الامتحانات عن بعد لا أرجحها علي الإطلاق انما يمكن تأجيل الامتحانات لفترة لحين الانتهاء من جميع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.





ومن جانبها أكدت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة كلية الدراسات العليا للطفولة لا يجب الغاء الفصل الدراسي الثاني في هذه الفترة وهذا قد يسبب مشكلة للخريجين واذ حدث انتشار للفيروس قائلا "لا قدر الله يجيب تأجيل الدراسة "منوها أن الجامعة قدمت عدة مقترحات لحل هذه المشكلة تقسيم الطلاب الي دفعتين صباحي ومسائي لتقليل كثافة الطلاب وجعل امتحانتهم في أماكن ذات تهوية جيدة.