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محافظات

لمواجهة كورونا.. صحة الشرقية تعلن قرارا عاجلا بخصوص المستشفيات

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:54 م
صحة الشرقية تعلن
صحة الشرقية تعلن قرار عاجل بخصوص المستشفيات
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محمد الطحاوي
أصدر الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تعليمات مشددة بإلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، كلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بمتابعة تنفيذ ذلك بدء من اليوم الجمعة، وذلك لمنع التجمعات، وحفاظًا علي المرضي والعاملين بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا علي جميع مديري المستشفيات بتحويل من يخالف ذلك للمسائلة القانونية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا علي صحة المواطنين.



كما أصدر مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، منذ قليل، بيانا علي صفحته علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكد فيه أنه نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وحرصا على جموع العاملين والمرضى بمستشفى الأحرار التعليمى أصدر مدير عام المستشفى تعليماته بإلغاء الزيارة اعتبارا من اليوم الجمعة (٢٠/٣/٢٠٢٠) على أن يتواجد مرافق واحد فقط مع المريض.


وناشدت إدارة المستشفي أهالي المرضي وذويهم التعاون مع العاملين بالمستشفي في تنفيذ القرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات وزارة الصحة ومجلس الوزراء للحد من التجمعات.
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