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رياضة

أخبار الأهلي.. خروج مهين لقائد الفريق التاريخي.. وشريف إكرامي بره النادي

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:43 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، اليوم الجمعة على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


أبدى النادي الأهلي إندهاشه الشديد من الحملة الشرسة التي بدأت وتكاثرت خلال الدقائق القليلة الماضية بسبب عدم تجديد تعاقد حسام عاشور لاعب الوسط الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


كتب النادي الأهلي اليوم نهاية واحد من أهم أساطير النادي الذين لم يرتدوا أي قميص طوال تاريخهم سوى قميص المارد الأحمر وهو حسام محمد عاشور سند.


عقدت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، اجتماعًا اليوم، مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات. وعبرت اللجنة عن شكرها وتقديرها للحارس الكبير وما قدمه من جهد وعطاء على مدى سنوات طويلة.

أعرب حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن صدمته الكبيرة من قرار النادي الأهلي برفض تجديد تعاقده، مؤكدا أنه يشعر بصدمة كبيرة من قرار إدارة النادي الأهلي، وأنه لم يتخيل النهاية بهذا الشكل.

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