حسام عاشور.. مسمار الأهلي الذي تم خلعه بعد 17 سنة عطاء

كتب النادي الأهلي اليوم نهاية واحد من أهم أساطير النادي الذين لم يرتدوا أي قميص طوال تاريخهم سوى قميص المارد الأحمر وهو حسام محمد عاشور سند.





وبلغت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الكابتن محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة كابتن محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع.





وبعد إبلاغ إدارة المارد الأحمر حسام عاشور بهذا القرار وبذلك قد تم كتابة نهاية اللاعب في النادي ولكن تاريخه الذي سطره بالذهب داخل جدران النادي سيبقى طوال التاريخ مضاء وشاهد على كل نقطة عرق سقطت منه وهو ما سنورده خلال السطور التالية.





ظهر اسم حسام عاشور لأول مرة عام 2003 عندما كان لم يتم الثامنة عشر من عمره وخاض أول مباراة رسمية له وسط لفيف من النجوم كان يحلم أن يلعب جوارهم بعدما دفع به فتحي مبروك المدير الفني للفريق في ذلك التوقيت لتعويض غيابات الفريق خلال لقاء المنصورة بالدوري المصري في جولته العاشرة.





اشتهر حسام عاشور بلقب مسمار خط وسط النادي الأهلي وكان أول من أطلق عليه هذا اللقب هو زميله المعتز بالله إينو.





حقق مسمار الأهلي عدد مهول من البطولات مع المارد الأحمر الذي قد يفوق بمفرده أندية بأكملها طوال تاريخها.





حصد عاشور 36 بطولة مع القلعة الحمراء منها 25 بطولة محلية و11 بطولة إفريقية.





جاءت البطولات المحلية كالتالي:

12 بطولة دوري مصري

10 كأس السوبر المصري

3 كأس مصر





بينما جاءت البطولات الإفريقية كالتالي:

5 دوري أبطال إفريقيا

5 سوبر إفريقي

1 كونفدرالية إفريقية





لم تتوقف الأرقام القياسة عند حد الألقاب فقط وإنما شارك حسام عاشور مع المارد الأحمر في أكثر من 511 مباراة رسمية وأصبح بذلك أكثر لاعب شارك بقميص القلعة الحمراء.





يملك حسام عاشور رقمًا قياسيا أيضا يصعب تحطيمه حيث شارك في 154 مباراة ببطولات إفريقيا ويأتي وائل جمعة خلفه برصيد 114 مباراة.







ويعد حسام عاشور أصغر لاعب يدخل نادي المئة مباراة فى بطولة أفريقيا وذلك يوم 8 مارس 2014 وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005 والتي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء.

