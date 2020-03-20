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رياضة

حقيقة دخول أحمد حجازي الحجر الصحي بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:25 م
أحمد حجازي
أحمد حجازي
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نور عادل
كشف مسؤولو منتخب مصر حقيقة دخول المحترف الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي، الحجر الصحي في انجلترا عقب إصابة زميله في الفريق بفيروس كورونا.

وأكد مسؤولو منتخب مصر على أن أحمد حجازي بعيد عن زملائه وأنه لم يتدرب مع الفريق منذ أسبوع كامل.

وشدد مسئولو الفراعنة على ان الجهاز الفني سيتواصل مع أحمد حجازي خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان عليه.

وأعلن تشارلي أوستين، مهاجم نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"

وقال أوستين في تصريحات لصحيفة تليجراف الإنجليزية "لقد كانت حرارتي 39.7 درجة، كأن أحد قام بإلقاء ماء ساخن علي، لقد اعتقدت بأنني لائق وصحي وأستطيع تجاوز هذا المرض، ولكن بعد أسبوع اكتشفت إصابتي بالمرض، أود أن أقول لكل من هم في سن العشرينات والثلاثينيات لا تستهين بهذا الأمر، إنه خطير وجدي."

يذكر أن أوستين يلعب في نفس الفريق الذي يلعب له أحمد حجازي في الدوري الإنجليزي، وسيتم فرض عزل صحي على جميع اللاعبين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس.

وانتشر فيروس كورونا في إنجلترا، مما استدعى إيقاف الدوري الإنجليزي حتى الرابع من إبريل، قبل أن يتقرر تمديد فترة الإيقاف حتى نهاية شهر إبريل.

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