شائعات كورونا تضرب النجوم.. عادل إمام الأبرز.. وهيفاء وهبي تسخر.. ومحمد حماقي يرد.. وفضل شاكر يلتزم الصمت

شيرين رضا: مش وقت تريندات

جاكي شان ينفي إصابته بالفيروس التاجي





حالة هلع كبيرة انتابت العالم بسبب فيروس كورونا الذي اجتاح عددا كبيرا من الدول، وراح ضحيته أعداد كبيرة، ومازالت الأبحاث جارية حول عقار يقضي على هذا الوباء المتفشي، والأمر طال مؤخرًا عدد نجوم الفن، ما بين الشائعة والحقيقة، فخرج جاكي شان ونفى دخوله الحجر الصحي، وخرج عبدالله بوشهري ينفي إصابته، موضحًا أن الفحوصات التي خضع لها مجرد إجراء احترازي فقط.





ويرص "صدى البلد" في التقرير التالي، كيف نال فيروس كورونا من حياة نجوم الفن.





فضل شاكر

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، أخبارًا مغلوطة حول إصابة الفنان فضل شاكر بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بسبب تفاعل البعض مع صورة له، معلقين: "الحجر الصحي اللي مش قادرين نتحمله أسبوعين .. فضل شاكر عم بعيشه من 6 سنين (ظلم)"، في إشارة منهم إلى العزلة التي يعيشها "فضل" بسبب تعاونه مع عناصر مسلحة في لبنان منذ عدة سنوات.



التعليق الأخير جعل بعض من النشطاء يختلط عليه الأمر ويتفهم أن فضل شاكر أصيب بفيروس كورونا المستجد بسبب ذكر كلمة الحجر الصحي في التعليق، وهو أمر غير حقيقي.

وتفاعل فضل شاكر مع متابعيه عبر انستجرام مؤخرًا، بنشر مقطع من أغنية "يا أمي" بالتزامن مع عيد الأم الذي يوافق غدًا السبت 21 مارس، وهو ما ينفي إصابته بـ كورونا.



هيفاء وهبي

تناولت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، بشكل ساخر، إذ أعادت نشر الخبر عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، وتهكمت عليه.

وعلقت هيفاء وهبي، قائلة: "ممكن اسم المستشفى؟ بدي روح زورها وقلها في خبر نشروه نقلا عن ناشطين!! وان الصحيفة محتارة اذا اشاعة!! وبما أنه لم يتسنى للوكالة التأكد من صحة الخبر فقالتلك يللا ننشره ويصير خبر نصه غلط ونصه كذب بركي امها بتروح فيا و بركي اختها بيغط عقلبها بس اهم شي تكونوا ساهمتوا بشي مفيد! شكرا".





شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا عن حقيقة اصابتها بفيروس كورونا من خلال حاسبها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وكتب شيرين رضا " اشاعة يا جماعة انا بخير الحمد لله وربنا يشفي الجميع"

واضافت شيرين رضا "وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت اننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي علي خير ان شاء الله"

محمد حماقي وقبل أيام، انتشرت عدد من الشائعات عن إصابة الفنان محمد حماقى بفيروس كورونا وهو الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل والذعر على المطرب خاصة بعد تأكيد الشائعات على احتجازه بالحجر الصحي.

وكشفت بعض المصادر المقربة من محمد حماقى حقيقة إصابته نافية تماما ما تردد من شائعات وأن محمد حماقى يعيش حياته بشكل طبيعى ولم يصبه أي مكروه، وأكدت المصادر أن حماقى يتخذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





لطيفة

وقبل أسبوعين، سادت حالة كبيرة من الجدل، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها الفنانة التونسية لطيفة، وارتفاع درجة حرارتها، ما جعل بعض من النشطاء يردد شائعات عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، على الرغم من التغريدات التي أوضحت فيها طبيعة مرضها أمس.



ونفت لطيفة، في عدة تغريدات متتالية عبر تويتر، إصابتها بفيروس كورونا، نشرتها تباعًا، فقالت في الأولى: «انا صارلى اسبوع حابسه نفسي فى غرفتى ولابسه الماسك بالفلتر اخذت برد بسبب التكييف فى الاستوديو.. ولبست كل من فى البيت ماسك عشان امى .يادوب اشوفها بالنهار واقعد معاها شويه فى البلكونة فى الشمس وادخل ثانى.. الحمدالله يارب خفيت واخذت ادويه وكل ماتتخيلوه من اعشاب .واللى يكلمنى».

وفي التغريدة الثانية، قالت لطيفة: «واللى يكلمنى فى البيت نقله "#ماتقربليش .والله موش حاخبى عليكم خفت شويه ولكن لما لقيت نفسي ولله الحمد اتحسنت وماعنديش حراره حمدت ربنا وصليت شكر لله .ماحدش منكم يخاف من شوية برد يجيله».

وفي التغريدة الثالثة، قالت لطيفة: «لازم تعملوا زيى هاتوا كل مواد التعقيم وتلبسوا ماسك احتياطى بجد ولو احد اخذ برد يحاول يبعد نفسه عاللى حواليه. وطبعا اختصاصاتى ههههه التهوءه على طول والبخور والأعشاب ووووو».

وفي التغريدة الرابعة، قالت لطيفة: «انا امبارح دخلت وحكيت معاكم لاول مره لما حسيت انى اتحسنت الحمدالله . شكرا لكم على كلامكم الحلو وانا ماعنديش اغلى منكم.. انا تمام وياربى ولك الحمد».





عادل إمام طالت الزعيم عادل إمام شائعات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرًا، وذلك بعدما خرج ابنه المخرج رامي إمام، وقال إن الزعيم يعاني من دور برد شديد ألزمه الفراش، ونفى إصابته بكورونا بشكل ساخر، الأمر الذي أحدث لبسا لدى البعض ورددوا شائعات حول إصابة زعيم الكوميديا بالفيروس الفتاك، ما جعل الأسرة تنفي وتستنكر في تصريحات عدة.





جاكي شان

كشف النجم العالمي جاكي شان عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحى وذلك بعد أن شوهد مع ضابط في هونج كونج.





وأصدر جاكي شان بيانا يوضح فيه الحقيقة الكاملة قائلا : "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".





وتابع جاكي شان قائلا : "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".





وقد نقلت وكالة الأنباء الروسية الخبر وأوضحت أن جاكي شان كان بالقرب من الموقع الذي شوهد به والذى انتشرت به العدوى.





عبدالله بوشهري

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو للفنان الكويتي/ الإيراني، عبدالله بوشهري، يظهر فيه داخل الحجر الصحي في دولة الكويت، بعد الأنباء التي ترددت حول إصابته بفيروس كورونا، كأول فنان عربي يُصاب بهذا المرض.





وظهر عبدالله بوشهري، في الفيديو يوجه الشكر إلى كل من قام بالسؤال عنه في فترة غيابه، لاسيما بعد الشائعات الأخيرة التي ترددت حوله، وحرص على الرد عليها تباعًا في الفيديو، مشيرًا إلى أن الشائعة الأولى التي جعلته ينشر فيديو عبر السوشيال ميديا هي شائعة إصابته بفيروس كورونا.





وقال بوشهري، خلال الفيديو، إنه خضع للفحوصات الطبية، ولا يوجد لديه أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأنه استكمل الفحوصات الطبية، وتأكد تمامًا من عدم إصابته بالمرض الفتاك.



