والدة هنا الزاهد تطالب بوقف تصوير المسلسلات والأفلام

وجهت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد رسالة للدكتور أشرف زكي عبر صفحتها على موقع انستجرام.





وقالت: أرجو من الدكتور أشرف زكى اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الداخلي والخارجي قبل فوات الأوان.. خايفين على أولادنا وأهلنا.





وأعلنت هنا الزاهد عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانين خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.





نشرت هنا الزاهد، فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى و ويزو وسلمى أبو ضيف ".



