AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

والدة هنا الزاهد تطالب بوقف تصوير المسلسلات والأفلام

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
نبيل العدوى
وجهت شيرين المنزلاوي والدة الفنانة هنا الزاهد رسالة للدكتور أشرف زكي عبر صفحتها على موقع انستجرام.

وقالت: أرجو من الدكتور أشرف زكى اتخاذ قرار بوقف جميع المسلسلات والأفلام والبرامج عن التصوير الداخلي والخارجي قبل فوات الأوان.. خايفين على أولادنا وأهلنا.

وأعلنت هنا الزاهد عن قبول تحدي الخير، الذي يخوضه الفنانين خلال الساعات القليلة الماضية في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المتضررة من السيول.

نشرت  هنا الزاهد،  فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وقالت من خلاله: "أنا قبلت التحدي وهتكفل بـ 50 أسرة وبتحدى روبى و ويزو وسلمى أبو ضيف ".

من ناحية أخرى عرضت قناة cbc برومو برنامج "هزر فزر"، الذي يعرض قريبًا على شاشتها، وتقدمه هنا الزاهد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راندا البحيري تشوق الجمهور بصورة جديدة من مسلسل الأخ الكبير

هزر فزر.. هنا الزاهد تقدم برنامجا جديدا على CBC .. تفاصيل

شاهد.. برمو هزر فزر لـ هنا الزاهد على CBC

شاهد.. أحمد فهمى يهنئ هنا الزاهد على هزر فزر: ألف مبروك يا حبيبتى

بالكمامة.. إطلالة أنيقة لـ هنا الزاهد فى أحدث ظهور لها

تعرف على مواعيد الحلقات الأولى لـ"هزر فزر" مع هنا الزاهد وضيوفها

ترشيحاتنا

هذه المحافظات معرضة لطقس سيئ.. ننشر خريطة الأمطار من الجمعة إلى الأحد

الصحة: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ كورونا .. ووفاة واحدة

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

ماتت بالفستان .. تفاصيل وفاة عروس الشرقية يوم زفافها

إصابة مدير أعمال محمد حماقي.. تفاصيل

الإمارات تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمواصفات خيالية .. فولكس تطرح volkswagen passat الشكل الجديد في مصر .. صور

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى