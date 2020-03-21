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أخبار العالم

خسائر فادحة للخطوط الإثيوبية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 12:01 ص
190 مليون دولار خسائر
190 مليون دولار خسائر الخطوط الاثيوبية منذ تفشي كورونا
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رحيم يسري
اضطرت إثيوبيا إلى تعليق الرحلات مع 30 دولة واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الخطوط الإثيوبية بتعليق جميع الرحلات متأخرا، حيث حاولت الشركة الحكومية الحفاظ على مسار رحلاتها منذ تفشي فيروس كورونا وحافظت على رحلاتها مع الصين، على عكس باقي الدول، لكنها اضطرت لاتخاذ الإجراء ابتداء من 20 مارس، وفقا لموقع "افريكا نيوز".

وأكد الرئيس التنفيذي لأضخم شركة خطوط في أفريقيا إن الشركة تكبدت خسائر تقدر بـ 190 مليون دولار حتى الآن، وأضاف "سنواجه على الأرجح أكبر أزمة في تاريخ الطيران في إثيوبيا".

وحول موضوع المؤسسات الدينية، قال رئيس الوزراء آبي أحمد إنه تم تكليفهم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق آلية قوية لمنع انتشار الفيروس.

كما أعلن رئيس الوزراء إطلاق سراح عدد من السجناء ممن اقتربت نهاية فترة عقوبتهم، مشيرا إلى احتمالية تأثير الفيروس على الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقررت إثيوبيا  إغلاق جميع  الملاهي والنوادي الليلية والحانات لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات مثل فرض الحجر الصحي على جميع القادمين إلى البلاد لمدة 14 يوما، وإغلاق المدارس.

وبلغت أعداد المصابين بفيروس كورونا في إثيوبيا 9 حالات، كما تجري السلطات اختبارات على مئات الحالات المشتبه في إصابتها بالوباء.

من جانبها قدرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم قد تخطى رقم 250 ألف مصاب.
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