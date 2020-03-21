رغم منع التجمعات فرح شعبي في منطقة عين شمس.. فيديو

لم تلتزم عددًا من الأسر بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة المصري من غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا و للحد من تفشى المرض.





رصدت عدسة "صدى البلد" إقامة فرح شعبى في منطقة عين شمس مما عمل على تكدس المارة فضلا عن إمكانية نقل العدوى والأمراض على مستوى واسع في ظل وجود هذه التجمعات.





وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة.





وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق.



