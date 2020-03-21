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رياضة

أحمد الشناوي يكشف حقيقة انضمامه للنادي الأهلي

السبت 21/مارس/2020 - 12:20 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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إسماعيل محمود
كشف أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، اليوم السبت، عن حقيقة انضمامه للنادي الأهلي بدءًا من الموسم القادم.

وكان الشناوي قد انضم لصفوف نادي بيراميدز العام الماضي قادمًا من نادي الزمالك.

وقال الشناوي في تصريحات تليفزيونية:"متبقي في عقدي سنتين ونصف، أنا سعيد في نادي بيراميدز، لا أعلم أي شيء عن مفاوضات الأهلي معي، لم يحدثني أي فرد من الأهلي للانضمام للفريق، قد يضعوني لخلافة شريف إكرامي في الأهلي، لكنني لا أعلم أي شيء عن مفاوضات من الأهلي."

يذكر أن النادي الأهلي أعلن اليوم عن رحيل حارس مرماه شريف إكرامي بنهاية الموسم، وأشارت بعض التقارير لاحتمالية تعاقد الأهلي مع الشناوي ليحل محل شريف.
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