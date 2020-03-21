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رياضة

أحمد الشناوي: إكرامي اتخذ القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلي.. ومرحبا به في بيراميدز

السبت 21/مارس/2020 - 12:32 ص
أحمد الشناوي وشريف
أحمد الشناوي وشريف إكرامي
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إسماعيل محمود
علق أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، عن رحيل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، عن فريقه بنهاية الموسم الحالي 2019-2020.

وقال أحمد الشناوي في تصريحات تليفزيونية:"شريف إكرامي قيمة كبيرة في الأهلي ومنتخب مصر، باتخاذه هذا القرار في منتصف الموسم فهو بكل تأكيد حدد خطوته القادمة، أرى أن قرار إكرامي بالرحيل عن الأهلي صائب، أرى أنه لديه الكثير في الملاعب، لكن يجب أن يختار النادي الصحيح لإكمال مسيرته، وأتمنى له التوفيق."

وأضاف:"أعرف شريف جيدًا، هو من الشخصيات الجيدة، إذا كان قراره الانضمام لبيراميدز فأهلًا وسهلًا ، سيكون إضافة كبيرة بكل تأكيد للفريق في الأخير."

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن أمس الجمعة عن رحيل شريف إكرامي بنهاية هذا الموسم، ولم تتحدد وجهته بعد، لكن معظم التقارير تشير لاحتمالية ذهابه لنادي بيراميدز أو الجونة.
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