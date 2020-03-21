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أخبار العالم

إصابة أحد أعضاء مكتب نائب ترامب بفيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 12:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مكتب مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان عاجل له منذ قليل، إصابه أحد أعضائه بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان عبر موقع المكتب الالكتروني الرسمي: "لم يختلط الشخص المصاب بالرئيس أو نائبه".

وكان ترامب صادق في وقت سابق على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، قائلًا إن  هذا الدواء "هو دواء كلاسيكي مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، سنتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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