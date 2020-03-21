AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بث مباشر

مسؤول بالصحة العالمية: نسبة انتشار كورونا تدعو للقلق للغاية.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 12:52 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
عادل نصار

أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن نسبة انتشار فيروس "كورونا" تدعو للقلق للغاية، مشيرا إلى ان نسبة الوفيات فيه هي الأقل في كل الفيروسات بنسبة 2%.


وقال حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يوجد دواء حتى الآن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشائعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاجا للفيروس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج إيجابية مع الفيروس.


وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافها والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنتهي بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.

 

وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمل لا يزال موجودا.. لقاحات محتملة لعلاج فيروس كورونا

الصحة العالمية: تطوير أكثر من 20 لقاحا ضد كورونا حول العالم ..شاهد

كفاية رعب.. أنباء سارة عن كورونا.. بحث صيني: الفيروس يضعف في الحرارة.. وإعلان الانتهاء من تجارب أول لقاح وبدء اختباره على البشر

الصحة العالمية: إجراءات مصر في التعامل مع كورونا مبشرة وأعداد المصابين تعلن بشفافية

لماذا لم ينتشر فيروس كورونا في قارة أفريقيا بكثرة ؟.. «الصحة العالمية» ترد.. فيديو

علاء حشيش: مصر من أوائل الدول حصولا على اختبارات الصحة العالمية بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. حقيقة إصابة هيفاء وهبي بـ فيروس كورونا.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

وزيرة الصحة للمصريين: بعد تسجيل 1000 حالة يخرج الوضع عن السيطرة

أخبار الزمالك.. حقيقة انضمام حسام عاشور للفارس الأبيض.. إغلاق النادي أسبوعًا ثانيًا

عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ نحو بحر الصين الشرقي

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد الأم بصورة من طفولته مع والدته

كورونا يمنع رجلا من إنقاذ زوجته.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصري يساهم في حل أزمة ورق التواليت الناتجة عن تفشي كورونا في أستراليا.. شاهد

الدنجوان والدلوعة .. الطفلان أياد وجويرية يجسدان حب الزمن الجميل في شوارع الإسكندرية .. صور

نفاد السلع.. زبون يعتدي بالضرب على موظفة بمحل تجاري ويثير فوضى