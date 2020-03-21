مسؤول بالصحة العالمية: نسبة انتشار كورونا تدعو للقلق للغاية.. فيديو

أكد الدكتور علاء حشيش مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن نسبة انتشار فيروس "كورونا" تدعو للقلق للغاية، مشيرا إلى ان نسبة الوفيات فيه هي الأقل في كل الفيروسات بنسبة 2%.





وقال حشيش، في حواره لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر شاشة «اكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إنه لا يوجد دواء حتى الآن للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الشائعات كثيرة جدا وحتى اللحظة لم يثبت أن هناك علاجا للفيروس، وهناك أدوية من الممكن أن تعمل نتائج إيجابية مع الفيروس.





وتابع مسئول الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، أن هذا الفيروس جديد والعالم في مرحلة اكتشافها والوصول لدواء قاتل له، مشيرا إلى أنه لدينا خمس مجموعات أدوية، ومنظمة الصحة العالمية تستكشف أيهم ممكن ولكن النتيجة لم تنتهي بعد وهي لعلاج أعراض كورونا على مستوى العالم.

وأكد الدكتور، أن أفضل وسيلة للوقاية من كورونا هي تقليل الاختلاط لمنع انتشار الفيروس.