وزير التعليم العالي يكشف ملامح تفاصيل اجتماع الأعلى للجامعات

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موقف طلبة الجامعات من أزمة وباء كورونا المستجد والامتحانات.





وقال عبدالغفار ، في تصريحات تليفزيونية، إن قراراتنا يتم أخذها بشكل مؤسسي، وصباح اليوم السبت لدينا اجتماع دوري وعادي للمجلس الأعلي للجامعات، مضيفا أنه نعمل على عدم تأثر امتحانات الطلاب وفي نفس الوقت لا يمس صحته في قراراتنا.





وأضاف أن التعليم عن بعد فكرة رائعة وجيدة، ومستمرين في تقديم هذه الخدمة إلى أن تعود الدراسة، متابعا إن حدث أمر وطالت الاجازة سيكون لنا موقف آخر والامتحانات تبدأ في النصف الثاني من شهر خمسة، ولكل وقت قراراته وسنسير حسب الظروف

ومعانا كل السيناريوهات".





وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن صحة الطالب المصري وأستاذه على رأس أولوياتنا لذلك نراعى هذا الأمر جيدا في موقف أو قرار يصدر.



