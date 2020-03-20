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وزير التعليم يزف بشرى عن مصروفات المدارس الخاصة .. شاهد

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
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عادل نصار

زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن أزمة المصاريف الدراسية في المدارس الخاصة.


وقال شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، نبحث مع أصحاب المدارس الخاصة مشكلة المصروفات الدراسية في ظل توقف الدراسة بسبب أزمة انتشار فيروس كوفيد 19


وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  يتم التفاوض معهم بالنيابة عن أولياء الأمور وقريبا سنصل لنتيجة جيدة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مشاكل المدارس الخاصة يفكر فيها مسئولون في الوزارة ويتم العمل عليها مع أصحاب المدارس الخاصة.


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