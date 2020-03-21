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أخبار البلد

إيبارشية أسيوط تعلن وقف الاجتماعات المسائية ومدارس الأحد

السبت 21/مارس/2020 - 01:07 ص
الأنبا يؤنس
الأنبا يؤنس
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كتب - سامح سلام

أعلنت إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد انتقادات طالتها بسبب اجتماع الأنبا يؤنس أسقف إيبارشية أسيوط وتوابعها.


وأكدت إيبارشية أسيوط توقف جميع الاجتماعات المسائية، وكذلك خدمة مدارس الأحد في جميع كنائس الإيبارشية، على أن تقتصر الصلاة في الكنائس على القداسات فقط.


وكان الأنبا يؤنس أسقف إيبارشية أسيوط تعرض لانتقادات حادة بعدما عقد اجتماعا حضره أكثر من 500 شخص، وزعم أن الصلاة من القلب تقي الإنسان خطر فيروس كورونا.


واتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أبرزها وقف الاجتماعات ومدارس الأحد، على أن يقام قدسين يوميا تجنبا للزحام.


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن تعليق اجتماع الأربعاء، لمدة أسبوعين، على أن يلقي العظة الأسبوعية، عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، بدون شعب.

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