أسوأ انهيار للأسهم الأمريكية منذ 2008 بسبب فيروس كورونا

انتهت التداولات في بورصة وول ستريت الأمريكية بتراجع كامل حيث هبطت أبرز الأسهم الأمريكية بنسبة تتراوح بين 3 و4.5% على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.





و ختمت الأسهم الأمريكية أسوأ أسابيعها منذ أكتوبر 2008، بتراجع أكثر من 4 بالمئة للمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" يوم الجمعة 104.47 نقطة، أي 4.34%، ليسجل 2304.88 نقطة، مع فرض نيويورك وكاليفورنيا قيودا صارمة لكي يلازم الناس منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.





وتراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 913.21 نقطة بما يعادل 4.55% إلى 19173.98 نقطة، ونزل المؤشر "ناسداك المجمع" 271.06 نقطة أو 3.79% إلى 6879.52 نقطةن وفقًا لـ"روسيا اليوم".





وقضت التداولات التي جرت أمس على تحسن طفيف في بورصة وول سترين سجل يوم أمس، بعد أن بدأت الأسهم الأمريكية أسوأ أسبوعها في السوق منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، والذي انتهى بالتالي بمواصلة عملية الهبوط.





واتخذت عدد من دول العالم إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء بين مواطنيها حيث أصدرت الحكومة المصرية عدد من القرارات بهذا الشأن و تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار الفيروس بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% و الغاء الترم الثانى من العام الدراسى وإغلاق المحلات والمطاعم والقهاوى والمولات التجارية لتجنب التجمعات منعا لانتقال العدوى فضلا عن توقف حركة الطيران.



