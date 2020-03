بسبب كورونا.. بسمة وهبة توجة رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأم

View this post on Instagram

الأميال والطيران حاشوني عنك يا أمي ف عيدك يا رب تنزاح الغمه لأسافر واجيلك واحتفل كل يوم بعيدك ..ست الحبايب يا حبيبه كل سنه وانتي طيبه يا أمي