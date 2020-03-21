بسبب كورونا.. بسمة وهبة توجة رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد الأم





وعلقت وهبة على الصورة قائلة :

الأميال والطيران حاشوني عنك يا أمي ف عيدك يا رب تنزاح الغمه لأسافر واجيلك واحتفل كل يوم بعيدك ..ست الحبايب يا حبيبه كل سنه وانتي طيبه يا أمي".

وأعلنت الحكومة المصرية غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظة بالإضافة إلى وقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.





وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ان يقوم رؤساء الأحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق.





يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة





نشرت الإعلامية بسمة وهبة صورة جديدة لها برفقة والدتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"