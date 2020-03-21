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حوادث

رئيس حى غرب شبرا الخيمة: العقار المنهار خال من السكان وصادر له قرار إزالة

السبت 21/مارس/2020 - 07:11 ص
انهيار عقار
انهيار عقار
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إبراهيم الهوارى

قالت المهندسة نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة ان العقار المنهار بجوار شركة كهرباء الفرنوانى خالى من السكان وقديم وصادر له قرار ازالة.


وأشارت إلى أن الحادث لم يسفر عن أى إصابات أو خسائر بشرية مؤكدة أنه تم تشكيل لجنة من الحى لمعاينة المنازل المجاورة للمنزل المنهار وبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه ورفع أنقاض المنزل من الطريق.


وتلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا قسم أول شبرا الخيمة بانهيار عقار بجوار شركة كهرباء الفرنواني.


على الفور انتقل العقيد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق وقديم خالي من السكان وتم فرض كردون أمني على المكان حفاظا على سلامة المواطنين لحين رفع الأنقاض وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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