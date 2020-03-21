أول فرقة موسيقى يابانية تتصدر الأكثر مبيعا فى العالم عام 2019

احتلت فرقة موسيقى البوب اليابانية "أراشى" صدارة الأكثر مبيعا عام 2019 لتصبح بذلك أول فرقة أو مغنى فردى يابانى تحقق هذا الإنجاز فى عالم الموسيقى.





وأعلن الاتحاد العالمى لصناعة الصوتيات أن الفرقة المشكلة من مجموعة من الشباب باعت ما مجموعه 3ر3 مليون نسخة من ألبومها الشهير الصادر فى العام الماضى فى شهر يونيو والفيديو المجمع الصادر فى أكتوبر الماضى.





وجاءت المغنية الأمريكية تيلور سويفت فى المركز الثانى ، في حين جاءت الفرقة الكورية الجنوبية "بى تى" المشكلة من مجموعة من الشباب فى المركز الثالث.





وذكر اتحاد صناعة التسجيل فى اليابان أنه تم بيع أكثر من مليونى نسخة من البوم فرقة أراشى الذى يواكب مرور 20 عاما على تكوينها بجانب 750 الف نسخة فيديو فى اليابان وحدها.





يذكر أن قائمة الاكثر مبيعا يتم إعلانها وفقا لمبيعات النسخ العادية والرقمية.