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أخبار العالم

سلطنة عمان تعلن تسجيل إصابات جديدة بـ فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - 19) لمواطنين، وهي؛ حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات سابقة، وحالتان مرتبطان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، يصبح بذلك العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 52 حالة.  

وأكدت الوزارة أن 13 قد تماثلت للشفاء.

وناشدت الوزارة الجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات، وعدم ارتياد الأماكن العامة.

كما ناشدت جميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، وتجنب ارتياد دور السينما، وتجنب السفر إلا للضرورة القصوى، واتباع إجراءات الوقاية أثناء الشعائر الدينية والتجمعات الأسرية والاجتماعية.

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