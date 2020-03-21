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محافظات

محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة

السبت 21/مارس/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن غلق وتشميع عدد من المحلات لمخالفتها المواعيد المحددة للإغلاق، وذلك في اليوم الثاني لتطبيق القرار، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وحث المواطنين على الالتزام بالمنازل، وعدم النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات.

وقال محافظ بورسعيد إن تلك القرارات تأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ومنع انتشاره، مناشدًا المواطنين وأصحاب المحال الاستجابة السريعة لتنفيذ تلك القرارات حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبًا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشاره. 

وأكد اللواء عادل الغضبان تكثيف الحملات والجهود لتطبيق القرار الخاص بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية  ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بالأحياء عدة حملات مكثفة بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد لتنفيذ قرارات غلق المحال في المواعيد المحددة، وأسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحلات واتخاذ الإجراءات القانونية.
 
كما ناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات.
محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة
محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة
محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة
محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة
محافظ بورسعيد: تشميع محلات لمخالفتها قرار الإغلاق في المواعيد المحددة
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