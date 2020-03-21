للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور

أطلقت رئاسة مدينة الأقصر بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن"، أكبر حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والتحصن ضده بمحافظة الأقصر؛ في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دورها المجتمعي.





وشملت الحملة تعقيم وتطهير عدد من المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة بمختلف مدن الأقصر ونشر فرق التعقيم على عدد من المناطق المختلفة للمساهمة فى تطهير الأماكن وتوزيع ملصقات ومنشورات توعوية المواطنين بالإجراءات الوقائية.





وتم تعقيم عدد كبير من المساجد بالمدينة كإجراء وقائي واحترازي حفاظا على سلامة المواطنين ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس.



