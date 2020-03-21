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محافظات

للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور

السبت 21/مارس/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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شمس يونس
أطلقت رئاسة مدينة الأقصر بالتعاون مع حزب "مستقبل وطن"، أكبر حملة لتوعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا والتحصن ضده بمحافظة الأقصر؛ في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دورها المجتمعي.

وشملت الحملة تعقيم وتطهير عدد من المباني والمنشآت والمساجد ودور العبادة بمختلف مدن الأقصر ونشر فرق التعقيم على عدد من المناطق المختلفة للمساهمة فى تطهير الأماكن وتوزيع ملصقات ومنشورات توعوية المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وتم تعقيم عدد كبير من المساجد بالمدينة كإجراء وقائي واحترازي حفاظا على سلامة المواطنين ولتوعيتهم بكيفية تجنب الفيروس. 

وقامت فرق الرش والتعقيم بتعقيم الزوايا الصغيرة والمواقف ورش السيارات بمواقف مدينة الأقصر كما تم توزيع عدد كبير من الكمامات الطبية بواقع ٨٠٠ كمامة و٨٠٠ زجاجة محلول مطهر ولصق كمية كبيرة من المنشورات التوعوية على الحوائط والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والسرفيس في المواقف وفي شوارع مدينة الأقصر كما تم توزيع كمامات علي عمال النظافة والمواطنين وزجاجات التعقيم مجانًا.
للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور
للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور
للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور
للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور
للوقاية من كورونا.. توزيع كمامات طبية مجانا على المواطنين بالأقصر ..صور
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