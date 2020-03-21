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مرأة

في زمن كورونا.. طرق آمنة للاحتفال بعيد الأم بدون تجمعات

السبت 21/مارس/2020 - 01:33 م
طرق آمنة للإحتفال
طرق آمنة للإحتفال بعيد الأم بدون تجمعات
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آية التيجي

يحتفل العالم العربي اليوم بعيد الأم، ويختلف يوم الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى، حيث يوافق اليوم 21 مارس عيد الأم فى مصر والدول العربية، ويقدم فيه الصغار لأمهاتهم الهدايا، وذلك كنوع من التقدير لجهودهم، وعرفانا بكم التضحيات التي يبذلونها لأجلهم. 

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ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن هناك عدة تحذيرات صدرت من التجمعات خوفا من انتقال الفيروس من شخص لآخر وبالأخص لكبار السن، والذي يملكون مناعة أضعف، وفيما يلي سنقدم لكم طرق امنة للإحتفال بعيد الأم بعيدا عن التجمعات.


طرق آمنة للاحتفال بعيد الأم بدون تجمعات

1- البعد عن تجمعات العيلة عند الأجداد، وبالأخص عندما يعانون من دور برد أو كحة، او يشعر بأعراض فيروس كورونا، ويكفي في هذه الحال الاتصال بالأم عبر الهاتف ومعايدتها.

2- يفضل عدم اصطحاب الأطفال المصابين بأعراض البرد أو الرشح أو لديه درجة حرارة عالية.

3- لا يجب أن يزيد العدد عن 3 الى 5 افراد عند زيارة الأمهات في منزلهم، ولا يجب الجلوس في مكان واحد، على أن لا يكون شخصا منهم مصاب بأعراض البرد والإنفلونزا.

4- مراعاة عدم زيادة موعد الزيارة عن ساعة واحدة.

5- الحرص على تعقيم الهدايا بشكل جيد، وغسل أيدينا قبل ملامستها.

6- الامتناع عن التقبيل و أحضان الأمهات والسلام بالأيدى.

7- يمتنع عن الزيارة إن كانت الأم تعاني من مرض السكري أو أي أمراض مزمنة، وبالأخص إن كنت تعاني من أعراض البرد.

8- يفضل الإلتزام بمسافة متر على الأقل بينك وبين والدتك.

9- فتح النوافذ والأبواب عند زيارة الأمهات في عيد الأم.

10- قبل مغادرة منزل والدتك عليك تعقيم المنزل و الأسطح، والأماكن التي تم استخدامها.

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