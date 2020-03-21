AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

السبت 21/مارس/2020 - 01:40 م
مريض مصاب بفيروس
مريض مصاب بفيروس كورونا
Advertisements
نهى حمدي
منذ ظهور الفيروس التاجي كورونا في ديسمبر الماضي، وتعددت الأقاويل والتحليلات العلمية حول ظهوره وبدايته وكيفية انتقاله إلى البشر في جميع أنحاء العالم. 

في البداية كان حديث العلماء بأن فيروس كورونا تطور في الخفافيش ثم انتقال البنجول أو اكل النمل الحرشفي، ولكن مع مزيد من الوقت ودراسة أدق للفيروس  كانت النتائج غير البداية، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".

حيث يوضح العلماء والخبراء أن تشير المقارنات الجينومية إلى أن فيروس كورونا الجديد"كوفيد - 19 "، هو تركيب بين فيروسين مختلفين للفيروس، مما يعني أن أصل أو مصدر الفيروس غير محدد حتى الآن. 

كما أشارت الأبحاث العلمية إلى أن التحليلات الجينومية لفيروس كورونا الجديد ينتمي إلى مجموعة فيروسات "بيتا كورونا"، كما أنه شبه إلى حد كبير فيروس سارس، المسؤول عن وباء الالتهاب الرئوي الحاد الذي ظهر في نوفمبر 2002 في الصين أيضًا.

ولكن مازال الخفاش هو المتهم بنقل الفيروس حتى الآن، وذلك لأن النتائج أوضحت أن الخفافيش، وخاصة الأنواع من جنس "حدوة الفرس"، تشكل خزان فيروسات السارس وكوفيد-19.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير مقززة.. شوربة الخفافيش السبب في مرض كورونا

الخفافيش كلمة السر في انتشار فيروس كورونا في الصين .. تفاصيل

حيوان البانجول ..الصين تكشف المتسبب الحقيقي في فيروس كورونا ..صور

علماء: آكل النمل الحرشفي قد يكون الرابط بين انتقال فيروس كورونا من الخفافيش للبشر

أكل النمل وجبة شهية وعلاج فعال.. ما لا تعرفه عن حيوان البانجول سبب فيروس كورونا

منها سارس وكورونا.. ما العلاقة بين الخفافيش وأمراض قاتلة اجتاحت العالم؟

ترشيحاتنا

لعدم التزام المواطنين بإجراءات الحكومة ..تحرك برلماني لفرض حظر تجول

سارة الودعانى وسعاد جابر.. حقيقة علاقة مشاهير سنابشات بخاطفة أطفال الدمام

إصابات إيران والخليج بسبب تجمع ديني.. وزيرة الصحة: لو وصلنا لـ 1000 إصابة مش هنعرف نسيطر على الوضع.. فيديو

بـ جمبسوت أبيض.. منة عرفة تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

عمر العبد اللات يطرح أغنية الأم المصرية.. فيديو

المحترفون في زمن الكورونا.. نجم الأهلي السابق يتحدث عن الحياة في أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور