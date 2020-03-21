أصله وفصله.. قصة فيروس كورونا منذ بدايته

منذ ظهور الفيروس التاجي كورونا في ديسمبر الماضي، وتعددت الأقاويل والتحليلات العلمية حول ظهوره وبدايته وكيفية انتقاله إلى البشر في جميع أنحاء العالم.





في البداية كان حديث العلماء بأن فيروس كورونا تطور في الخفافيش ثم انتقال البنجول أو اكل النمل الحرشفي، ولكن مع مزيد من الوقت ودراسة أدق للفيروس كانت النتائج غير البداية، بحسب ما نشرت "سكاي نيوز".





حيث يوضح العلماء والخبراء أن تشير المقارنات الجينومية إلى أن فيروس كورونا الجديد"كوفيد - 19 "، هو تركيب بين فيروسين مختلفين للفيروس، مما يعني أن أصل أو مصدر الفيروس غير محدد حتى الآن.





كما أشارت الأبحاث العلمية إلى أن التحليلات الجينومية لفيروس كورونا الجديد ينتمي إلى مجموعة فيروسات "بيتا كورونا"، كما أنه شبه إلى حد كبير فيروس سارس، المسؤول عن وباء الالتهاب الرئوي الحاد الذي ظهر في نوفمبر 2002 في الصين أيضًا.





ولكن مازال الخفاش هو المتهم بنقل الفيروس حتى الآن، وذلك لأن النتائج أوضحت أن الخفافيش، وخاصة الأنواع من جنس "حدوة الفرس"، تشكل خزان فيروسات السارس وكوفيد-19.



