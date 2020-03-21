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تكنولوجيا

للحد من تفشي كورونا.. جوجل تنبه المستخدمين على التوجه للطبيب

السبت 21/مارس/2020 - 03:01 م
محرك بحث جوجل
محرك بحث جوجل
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة جوجل "Google"، ميزة جديدة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يرسل تطبيق الخرائط التابع لها تنبيها للمستخدمين الذين يبحثون عن المواقع الطبية وتحثهم على الاتصال بالطبيب قبل الذهاب إلى المستشفى إذا شعروا بأعراض المرض.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، فإن الإشعار الخاص بميزة جوجل الجديدة، يرتبط بالموقع الرسمي للفيروس التاجي الخاص بمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

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وتظهر لافتة معلومات أيضا في الجزء العلوي من محرك البحث الشهير، والذي يتضمن معلومات موثوقة حول تفشي المرض، بالإضافة إلى تعليمات حول العناية الطبية.

يذكر أن الفيروس التاجي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصاب أكثر من 165 دولة حول العالم، وتم الإبلاغ عن أكثر من 244 ألف حالة وفاة وأكثر من 10 الآلاف حالة وفاة، حتى يوم الجمعة الماضي.

وعلى الرغم من أن جوجل، لم تكشف عن الدافع وراء إرسال هذا التنبيه، إلا أن الشركة تساعد للحد من انتشار الفيروس التاجي من شخص لآخر، عن طريق وجود شخص قد يكون لديه الفيروس اتصل بطبيبه، قبل الدخول إلى المكتب وهو وسيلة جديدة للمساعدة في الحد من انتشار كورونا.

ومع ذلك، لا تظهر التنبيهات الجديدة إلا عند استخدام كلمات معينة متعلقة بالفيروس التاجي في مربع البحث مثل فيروس كورونا"coronavirus".

وقد يبدو اتخاذ الاحتياطات قبل زيارة طبيبك بمثابة الطريقة المسؤولة قبل الذهاب، ففي وقت سابق من هذا الشهر، دخل سائق أوبر إلى أحدى المستشفيات في الولايات المتحدة، والذي كان مصابا بالفيروس التاجي، ونشر المرض إلى 40 شخصا من الطاقم الطبي الخاص بمستشفى كوين في نيويورك.
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