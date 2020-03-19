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تكنولوجيا

للتأكد من هوية المواقع الإلكترونية.. خاصية جديدة من جوجل

الخميس 19/مارس/2020 - 07:35 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
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قسم التكنولوجيا
أطلق متصفح  جوجل كروم خاصية جديدة تتيح لمستخدميه معرفة المواقع المزيفة من الحقيقية، من خلال عنوان الـ URL المتواجد فى شريط العنوان أعلى النافذة.
  
وأثار متصفح جوجل ، جدلًا كبيرًا فى أغسطس الماضى، عندما أدخل تحديثًا على موقعه، يتيح تجزئة العنوان إلى أجزاء عدة أصغر، أطلق عليها اسم trivial subdomains، بحيث يتيح للمستخدم إمكانية الوصول للموقع المرغوب، بمجرد إدخال جزء بسيط من العنوان، دون الحاجة لكتابته بالكامل. 

ويتعين وفق ذلك التحديث، على المستخدم النقر مرتين double-click  أو النقر على URL لمعرفة ما إذا كان الموقع يستخدم بروتكول HTTP، سواء كنت تتصفح الانترنت من جهاز كمبيوتر عادى desktop  ، أو باستخدام هاتفك الذكي.

وأثار هذا التحديث مخاوف الكثيرين من المعنيين بتأمين أجهزتهم، فضلًا عن خبراء إنشاء المواقع واختبارها، إذ قال أحدهم " من فضلك لا تبعث بعناوين URL". 

ووفقا لموقع "تيك رادار" التقنى، فإن جوجل تعمل على تعديل هذا الخاصية الآن للتأكد من هوية المواقع التى يتم تصفحها، ليتوقف خيار تفعليها من عدمه على المستخدم ذاته. ومن أن يحتوى إصدار جوجل كروم الجديد على علامه مفتاح لتفعيل الخاصيات الجديدة والتي يمكن العثور عليها فى هذا الرابط
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