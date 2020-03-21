لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يواصل تعقيم وتطهير الأماكن العامة بالدقهلية

واصل حزب مستقبل وطن، في محافظة الدقهلية، حملته في تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية في مركز ومدينة ميت غمر، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تنفيذ عدة حملات تطهير لعدد من المساجد والوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب والمدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، وتحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة،أن حملة التعقيم والتطهير تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الدولة المصرية في إطار خطتها للتصدي للفيروس، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المواطنين بمحافظة الدقهلية.

وأضاف "عبد الظاهر"، أن الحزب بدأ في تطهير وتعقيم المقر الرئيسي بالمحافظة، بالإضافة إلى كافة مقرات الحزب في جميع أنحاء المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم.

من جانبه، قال أحمد الألفي، عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بمحافظة الدقهلية، إنه تم إعداد فرق عمل مجهزة بمعدات تطهير محملة بمادة هيبوكلوريد الصوديوم والتي تعتبر من أقوى المواد المستخدمة في مكافحة انتشار هذا الوباء، مشيرًا إلى أنه تم مساعدة بعض الشباب المتطوع لتطهير وتعقيم عدد من المساجد والكنائس في مركز ومدينة ميت غمر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاصرة انتشار هذا الفيروس.

وأشار "الألفي"، إلى أن الحملة استهدفت رش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية بقرى وعزب "مركز ميت غمر التابعة للوحدة المحلية بقري "بشلا – كفر نعمان – كفر سرنجا"، ودور العبادة والشوارع والمناطق المواجهة للمنازل بنطاق الوحدة المحلية بقرية "بشلا"، وتطهير وتعقيم جميع أسطح المنشآت والطرقات والممرات والحمامات والمدراس.

وأكد عضو أمانة قطاع الأعمال للحزب بمحافظة الدقهلية، على ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة؛ كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التي نتعامل معها بشكل يومي.

وكان حزب مستقبل وطن، قد أطلق حملة في كافة المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي القرى والمراكز، كإجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.