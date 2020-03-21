لقاء الخميسي تشارك في تحدي الخير بفيديو على الانستجرام

استكمالًا لتحدى الخير من جمعية رسالة نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توصى فيه المواطنين بالالتزام بالبقاء في المنازل معلنة تكفلها بمصاريف عدد من الأسر المصرية لتنقل تحديها إلى الفنانة ريهام حجاج ورانيا يوسف وخالد سليم وأحمد صلاح حسنى.





وحاز الفيديو على إعجاب واسع بين متابعيها وعلق بعضهم على الفيديو قائلا :





شئ جميل ورائع منكم ربنا يقدركم على إسعاد الناس بالخير وبفنكم الراقي





الله يبارك فيكى ويديم بسمتك





بحبك جدًا فنانة راقية ورقيقة





يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.