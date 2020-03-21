AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لقاء الخميسي تشارك في تحدي الخير بفيديو على الانستجرام

السبت 21/مارس/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
استكمالًا لتحدى الخير من جمعية رسالة نشرت الفنانة لقاء الخميسي مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام توصى فيه المواطنين بالالتزام بالبقاء في المنازل معلنة تكفلها بمصاريف عدد من الأسر المصرية لتنقل تحديها إلى الفنانة ريهام حجاج ورانيا يوسف وخالد سليم وأحمد صلاح حسنى.

وحاز الفيديو على إعجاب واسع بين متابعيها وعلق بعضهم على الفيديو قائلا : 

شئ جميل ورائع منكم ربنا يقدركم على إسعاد الناس بالخير وبفنكم الراقي 

الله يبارك فيكى ويديم بسمتك 

بحبك جدًا فنانة راقية ورقيقة 

يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها إلى جانب كل من "خالد سليم، أحمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان أسود أنيق.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

لقاء الخميسى بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور .. شاهد

لقاء الخميسي بإطلالة كلاسيكية.. والجمهور: يجنن

لوك جديد.. لقاء الخميسي تتألق والجمهور يتغزل

لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصورة رغدة.. شاهد

قُبلة لقاء الخميسي لـ عبد المنصف في عيد ميلاده تشعل إنستجرام

ترشيحاتنا

في 24 ساعة فقط.. حصيلة كارثية لضحايا كورونا في إيران

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

صحة أسيوط تبحث عن 60 مواطنا قادمين من الخارج لتطبيق حجر منزلي عليهم

الأوقاف تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد

خدمة واتس آب.. منظمة الصحة العالمية تطلقها لمحاربة الشائعات

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

اقعدوا فى البيت.. أفكار غير تقليدية للاحتفال بعيد الأم فى المنزل

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور