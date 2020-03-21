فضل يتمسك بتغيير تميمة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة

تمسك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة بتغيير تميمة منتخب مصر الوطنى تمهيدا لوضعها على الزى الخاص بالفراعنة الكبار فى البطولات القارية خلال الفترة المقبلة.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن عن تأجيل مباراتي الفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب توجو المحدد لها نهاية شهر مارس الجارى بتصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون 2021 وذلك لانتشار فيروس كورونا.
كما تمسك محمد فضل بوضع التميمة الجديدة حال الموافقة عليها من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة على واجهة مقر الاتحاد بالجزيرة.
يأتي إصرار محمد فضل على تغيير التميمة خلال الفترة المقبلة حتى تحسب ضمن إنجازات اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.
وتلقى مسئولو الجبلاية تصورا بتغيير التميمة خلال الآونة الأخيرة ونالت إشادة من جانب محمد فضل الذي بدوره يسعى إلى إقناع بقية أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة من أجل الموافقة على التصور النهائي.