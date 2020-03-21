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تكنولوجيا

بتكنولوجيا للجيل الخامس.. هاتف جديد يتصدر إصدارات نوكيا الذكية

السبت 21/مارس/2020 - 03:03 م
احدث هواتف من نوكيا
احدث هواتف من نوكيا
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احمد عبد القوى

كشفت  شركة HMD العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا النقاب عن ثلاثة هواتف ذكية جديدة والتي ستنضم إلى عائلة هواتف نوكيا الأصلية، إضافة إلى خدمتها السلسة الجديدة لتجوال البيانات.

ويعد هاتف نوكيا 8.3 5G (Nokia 8.3 5G) أول هواتف الجيل الخامس في محفظة هواتف نوكيا، جنبًا إلى جنب مع الهاتف ننوكيا 5.3 (Nokia 5.3)، ونوكيا 1.3 (Nokia 1.3)،وأحدثالأعضاءالجدد في عائلة نوكيا الأصلية، الهاتف نوكيا 5310 (Nokia 5310). وقدأدخلتHMD العالمية خدمة جديدة لخدماتها المبتكرة، وهي  خدمةHMD كونكت لتجوال البيانات العالمية الجديدة كليًا، وهي الخدمة المبتكرة وسهلة الاستخدام، والتي تبقي المستخدمين على اتصال دائم بكل ما يهمهم.

وبالتزامن مع طرحها المميز لأجهزتها الجديدة وخدمة بياناتها المبتكرة، عززتHMD العالمية من تواجدها على المسرح العالمي، وذلك بالكشف عن توسعها في البرازيل خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، واحتفالها بشراكتها مع الفيلم السينمائي الـ 25 لجيمس بوند "No time to die"، والذي تعرضه دور السينما في نوفمبر المقبل، وفي هذا الصدد يمكن لمحبي الشخصية السينمائية الشهيرة الحصول على محفظة حماية الهاتف الحصرية 007 كيفلر007 Kevlar  للهواتف من طراز نوكيا 6.2 Nokia 6.2 ونوكيا 7.2Nokia 7.2 . 

من جانبه، قال يوهو سارفيكاس، كبير مسؤولي المنتجات في HMD العالمية: "نعتز كثيرًا بالعمل مع شركائنا لإنتاج أجهزة فريدة مننوعه،ومتحمسون للغاية  للإعلان عن إطلاق عدد من المنتجات الأولى من نوعها، وبفضل نظام كوالكوم سنابدراجون 765GQualcomm® Snapdragon ™ 765G استطعنا تطوير أول هاتف نوكيا ذكي عالمي من الجيل الخامس،وقدحرصنا ونحن نقوم بتصميمه على توفيره بسعر مناسب، وأن يتميزبسهولةالاستخدام، وقابل للتحديث وفقًا للتطورات المستقبلية. 

وقد ساعدتنا حلول كوالكوم للجيل الخامسQualcomm 5G، ليس فقط في تضمين أكثر من  40 مكون RadioFrequencyمتنوع في وحده واحدة، بل أيضًا في أن إثراءالهاتف نوكيا 8.3 5G (Nokia 8.3 5G) بأكبر عدد من موجات الراديو بترددات تبدأ من 600 هيرتزوحتى 3.8 جيجاهيرتز، وهو ما يعني انه هاتف عالمي ومستقبلي.

 

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