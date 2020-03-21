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للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تشكل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات.. غلق 4000 مركز تعليمى.. وفرض غرامة مالية على المخالفين لقرار غلق المقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة

السبت 21/مارس/2020 - 03:00 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية يكلف المحافظين بحملات يومية لتنفيذ الإجراءات الوقائية 
  • تحرير 300 مخالفة للمقاهي والمحلات بالمحافظات
  • غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات
  • استمرار عمليات تطهير  وتعقيم المنشآت الحكومية ودور العبادة 

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اليوم، السبت، حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقال اللواء محمود شعراوى إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتابع مع جميع المحافظات غلق الأسواق الأسبوعية، وجار التأكيد على غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات.

وأضاف أنه تم التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وتوقيع غرامة مالية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية. 

وأشار الوزير إلى أن المحافظات قامت بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء.
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.

ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بضرورة القيام بحملات يومية من جميع الجهات المعنية بالمحافظات، للتأكد من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

يأتي ذلك إضافة إلى إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا بجميع أنحاء الجمهورية حتى 31 يوم مارس المقبل، والتأكيد على أنه لا يسري هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل. 

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في جميع المحافظات والقيام بحملات للتأكد من تطبيقها والتعامل بحسم وحزم مع المخالفين، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع المحافظات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتقال الفيروس وانتشار العدوى خاصة ومنع أي تجمعات للمواطنين.

وأعلن وزير التنمية المحلية، تشكيل فريق عمل بالوزارة برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، للتأكد من اتباع جميع الإجراءات الخاصة بأعمال النظافة والتطهير بمقر الوزارة والمباني التابعة لها.

وقال اللواء محمود شعراوى إنه تمت الاستعانة بفريق لتعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، لا سيما مكتب خدمة المواطنين، وجار الانتهاء خلال ساعات من جميع المباني التابعة، وكذا تعقيم وتطهير جميع وسائل نقل العاملين، إضافة إلى أنه تم توفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة.  

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه يتابع جميع الاحتياطات اللازمة والإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية ووقاية جميع العاملين بالوزارة من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن الإجراءات تتضمن أيضًا، تكثيف حملات التوعية بين العاملين من خلال المنشورات والبانرات التوعوية واللوحات الإرشادية الخاصة بالاجراءات الواجب اتخاذها للحماية من الإصابة وزيادة الوعى الصحى للموظفين.

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