للوقاية من كورونا.. التنمية المحلية تشكل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات.. غلق 4000 مركز تعليمى.. وفرض غرامة مالية على المخالفين لقرار غلق المقاهي والمطاعم في المواعيد المحددة





تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة اليوم، السبت، حول متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.





وقال اللواء محمود شعراوى إن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية فى غلق حوالي ٤٠٠٠ مركز تعليمي خاص على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن غرفة العمليات تتابع مع جميع المحافظات غلق الأسواق الأسبوعية، وجار التأكيد على غلق جميع الأسواق لمنع التجمعات.





وأضاف أنه تم التأكيد على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المقاهى والمحلات اعتبارًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا وتوقيع غرامة مالية على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.





وأشار الوزير إلى أن المحافظات قامت بتحرير ما يقارب ٣٠٠ مخالفة للمقاهى والمحلات على مستوى المحافظات التي لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمناطق الشعبية والأسواق ودور العبادة.



