رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يشيد بالتزام مسؤولى الأندية بتعليمات وزارة الصحة



وأشاد الدكتور محمد سلطان بالتزام مسؤولى الأندية بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة المصرية لمنع أى تجمعات تساهم فى انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

كانت اللجنة الطبية باتحاد الكرة أقرت عددا من التوصيات للحد من فيروس كورونا وتم إخطار الأندية بها وجاءت على النحو التالي:

1-اتباع جميع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.



2 - إلزام الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

3- تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

4- توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنية والإدارية تحتوى على هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة وصابونة خاصة للاستخدام الشخصى لكل فرد.

5- توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة (مرفق المطويات).

6- التوصية بعدم الملامسة أو المصافحة بين اللاعبين والحكام وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

7- تعليق جميع المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر .

8- تعليق جميع المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والأكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

9-تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد .

10- إنشاء غرفة عمليات طبية بالاتحاد على مدار الساعة للمتابعة مع الأجهزة بالمنتخبات والأندية والفروع الرياضية.

ثمن الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة القرارات الصادرة من قبل مجالس الإدارات بإغلاق مقار الأندية على مستوى محافظات الجمهورية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.