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تكنولوجيا

مبادرة لتوصيل الطعام مجانا عبر تطبيق أون لاين..تفاصيل

السبت 21/مارس/2020 - 03:01 م
مبادرة لتوصيل الطعام
مبادرة لتوصيل الطعام مجانا عبر تطبيق أون لاين
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احمد عبد القوى

بعد صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بغلق جميع المطاعم والمقاهي وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف تقديم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة بكافة أنحاء الجمهورية من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور حتى يوم 31/3/2020، مع عدم سريان القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

 

أعلنت شركة أطلب الرائدة في مجال توصيل الطعام عبر الانترنت أنه بدءًا من السابع عشر من شهر مارس تم إعفاء كافة المستهلكين من رسوم خدمة التوصيل لمعظم طلبات الطعام في شتى أنحاء الجمهورية، رغبة منها في تشجيع شركائها من المطاعم وعملائها للسيطرة على الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا ومساندة لحملة #احمي_نفسك_احمى_بلدك التي أطلقتها الحكومة المصرية لتشجيع المواطنين على التزام منازلهم حتى انتهاء مرحلة الخطر من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19" في مصر.

 

فمن خلال استخدام تطبيق أطلب، يستطيع العملاء الوصول لجميع المطاعم المتاحة في منطقتهم بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني من معظم المطاعم وبعض المتطلبات الغذائية، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل.

 

وقال سفيان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة أطلب: "السلامة هي أولوية وشعار أطلب ونحن ندعم شركائنا في المطاعم للاستفادة من التكنولوجيا الخاصة بنا، وأؤكد أن سلامة العميل وشركاء المطاعم ومندوبينا وموظفي الشركة هي بلا شك أولويتنا القصوى وكل شيء آخر يأتي فيما بعد".

 

وأضاف " المرزوقي": لضمان السلامة أولا، بدأنا بالفعل في اتخاذ الاحتياطات الوقائية داخل الشركة فضلا عن خطة إدارة الأزمة التي اتبعتها الشركة في الحالات التي تتعرض لها البلاد بسبب تفشي مرض كورونا في العالم ولذلك اتخذنا إجراءات احتياطية واحترازية لمواجهة أي خطر قد يمس بنظامنا البيئي المعتمد دوليا لتسليم طلبات الطعام منذ مطلع شهر يناير 2020".

 


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