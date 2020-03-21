فيديوجراف.. كيفية تطبيق المشروعات البحثية في مراحل النقل

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم استبدال الامتحانات التقليدية بنظام المشروعات البحثية، وإنهاء عصر الامتحانات التقليدية التي يتم عقدها بلجان ومراقبين وأسئلة تقليدية تقوم على الحفظ والتلقين بالنسبة لصفوف النقل.
فيديوجراف.. منصة ذاكر التعليمية
الجديدة.. التفاصيل الكاملة
وقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن هذا القرار ابتداء من سبتمبر 2020 استبدال الامتحانات التقليدية بنظام المشروعات في جميع صفوف النقل.
اقرأ ايضًا:
فيديوجراف.. منصة ذاكر التعليمية
الجديدة.. التفاصيل الكاملة
فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة
وتكون هذه المشروعات البحثية سيتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية الجديدة التي فتحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد.
وسيكون هناك مهلة شهرين لحل المشروع خلال الفترة من اليوم 19 مارس "نصف مايو، ويمكن للطالب انجاز المشروع في أسبوع أو أسبوعين أو في خلال مهلة الشهرين بالكامل.
اقرأ أيضًا:
ولمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق المشروعات البحثية في مراحل النقل، ومن الطالب الذى ينطبق عليه نظام المشروعات البحثية؟ تابعوا الفيديوجراف التالى.