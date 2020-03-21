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فيديوجراف.. كيفية تطبيق المشروعات البحثية في مراحل النقل

السبت 21/مارس/2020 - 09:25 م
طريقة تنفيذ المشروع
طريقة تنفيذ المشروع في النقل
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ياســـمين بدوي - إعداد: ايمان عبداللطيف
أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم استبدال الامتحانات التقليدية بنظام المشروعات البحثية، وإنهاء عصر الامتحانات التقليدية التي يتم عقدها بلجان ومراقبين وأسئلة تقليدية تقوم على الحفظ والتلقين بالنسبة لصفوف النقل.


وقرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن هذا القرار ابتداء من سبتمبر 2020  استبدال الامتحانات التقليدية بنظام المشروعات في جميع صفوف النقل.


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وتكون هذه المشروعات البحثية سيتم إتاحتها على المنصة الإلكترونية الجديدة التي فتحتها وزارة التربية والتعليم للتعليم عن بعد.

وسيكون هناك مهلة شهرين لحل المشروع خلال الفترة من اليوم 19 مارس "نصف مايو، ويمكن للطالب انجاز المشروع في أسبوع أو أسبوعين أو في خلال مهلة الشهرين بالكامل.

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ولمزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق المشروعات البحثية في مراحل النقل، ومن الطالب الذى ينطبق عليه نظام المشروعات البحثية؟ تابعوا الفيديوجراف التالى.             


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