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فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

السبت 21/مارس/2020 - 08:59 ص
قفزات
قفزات
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ايمان عبداللطيف
تبدو فكرة أرتداء القفازات المطاطية جديدة، لجأ الكثير من المواطنيين إليها بعد تفشى فيروس كورونا فى أنجاء البلاد وأصبح من أكثر الطرق شيوعا فى وقتنا الحالى، فهى ظاهريا هي تمنع من وصول الميكروبات لليدين.
 
فهل تساعد القفازات في الوقاية من الفيروس التاجى؟  بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ 246,276 حالة عالميًا  بهدف الحماية من انتقال العدوى و عدم الإصابة  بفيروس "كوفيد - 19" المعروف بأسم كورونا القاتل.

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لكن أفادت منظمة الصحة العالمية، فى منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر، "هل ارتداء القفازات المطاطية فى الأماكن العامة فعال فى الوقاية من العدوى بـ فيروس كورونا  أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا فى وقتنا الحالى. 

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فقد أجابت منظمة الصحة العالمية على هذا السؤال ولمعرفة الإجابة، هل تساعد القفازات المطاطية فى التصدى ضد فيروس كورونا القاتل تابعوا الفيديوجراف التالى.                           
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