فيديوجراف.. هل تحمى القفازات من كورونا؟ .. مفاجأة

وأصبح من أكثر الطرق شيوعا فى وقتنا الحالى، فهى ظاهريا هي تمنع من وصول الميكروبات لليدين.

القفازات في الوقاية من الفيروس التاجى؟ فهل تساعدفي الوقاية من بعد ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لـ 246,276 حالة عالميًا بهدف الحماية من انتقال العدوى و عدم الإصابة بفيروس "كوفيد - 19" المعروف بأسم كورونا القاتل. بهدف الحماية من انتقال العدوى و عدم الإصابة بفيروسالمعروف بأسم كورونا القاتل.





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منظمة الصحة العالمية، فى منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "هل ارتداء القفازات المطاطية فى الأماكن العامة فعال فى الوقاية من العدوى بـ فيروس كورونا أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا فى وقتنا الحالى. لكن أفادت، فى منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "هل ارتداءفى الأماكن العامة فعال فى الوقاية من العدوى بـ فيروس كوروناأصبح من أكثر الأسئلة شيوعا فى وقتنا الحالى.





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منظمة الصحة العالمية على هذا السؤال ولمعرفة الإجابة، هل تساعد القفازات المطاطية فى التصدى ضد فيروس كورونا القاتل تابعوا الفيديوجراف التالى. فقد أجابتعلى هذا السؤال ولمعرفة الإجابة، هل تساعدفى التصدى ضدالقاتل تابعوا الفيديوجراف التالى.

تبدو فكرة أرتداءجديدة، لجأ الكثير من المواطنيين إليها بعد تفشىفى أنجاء البلاد