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فيديوجراف.. احذر خلط الكلور مع الكحول يسبب كارثة صحية

الجمعة 20/مارس/2020 - 12:06 م
محلول معقم
محلول معقم
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رنا عصمت - إعداد: ايمان عبداللطيف
بعد انتشار فيروس كورونا عالميًا أعتقد البعض أن خلط المنظفات ببعضها ينتج منظف أقوى وأكثر فاعلية، والحقيقة أن ذلك الخلط يسبب كارثة صحية، ويسبب العديد من المشاكل الصحية.

أحد الأشخاص جعل خوفة من فيروس كورونا يخلط الكلور مع الكحول وانتشرت هذه الطريقة بشكل كبير، وهذه الطريقة تسبب غازات ضارة وسامة تصيب الجهاز التنفسى والرئة، وتسبب أيضًا الحساسية.

ولمزيد من التفاصيل حول الأضرار التى تسببها خلط المنظفات مع بعضها تابعوا الفيديوجراف التالى.
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