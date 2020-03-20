فيديوجراف.. احذر خلط الكلور مع الكحول يسبب كارثة صحية





فيروس كورونا يخلط الكلور مع الكحول وانتشرت هذه الطريقة بشكل كبير، وهذه الطريقة تسبب غازات ضارة وسامة تصيب الجهاز التنفسى والرئة، وتسبب أيضًا الحساسية. أحد الأشخاص جعل خوفة منيخلط الكلور مع الكحول وانتشرت هذه الطريقة بشكل كبير، وهذه الطريقة تسبب غازات ضارة وسامة تصيب الجهاز التنفسى والرئة، وتسبب أيضًا الحساسية.





المنظفات مع بعضها تابعوا الفيديوجراف التالى. ولمزيد من التفاصيل حول الأضرار التى تسببها خلطمع بعضها تابعوا الفيديوجراف التالى.

بعد انتشارعالميًا أعتقد البعض أن خلطببعضها ينتج منظف أقوى وأكثر فاعلية، والحقيقة أن ذلك الخلط يسبب كارثة صحية، ويسبب العديد من المشاكل الصحية.